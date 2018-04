Leilão reúne livros e jornais raros para contar história do País

Parte significativa da história de São Paulo e do País está estampada nas mais de 300 peças que vão a leilão hoje, às 16h30, na galeria Espaço Artes e Leilões. A iniciativa reúne quatro coleções - de Fernando Fernandez, Guilherme de Arruda Camargo, Manuel Queiroz dos Santos e José Carlos Moreno -, entre documentos, jornais, fotografias, manuscritos, gravuras e primeiras edições dos séculos 19 e 20. Estará esperando um lance, por exemplo, um exemplar de primeira edição de A Cachoeira de Paulo Afonso, que o poeta baiano Castro Alves publicou em 1876. Nessa categoria, também estarão à venda Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade (1922), A Cidade e As Serras, de Eça de Queirós, em sua primeira edição portuguesa (1901), e a estréia de Ignácio de Loyola Brandão, Depois do Sol, autografado para o poeta João Cabral de Melo Neto (1965). Entre os jornais, estão edições raras do Estado encadernadas, como as que noticiaram a Revolução de 1932 e a volta de Washington Luís do exílio, em 1947. Há ainda entre as peças um cartão manuscrito do então diretor do jornal, Julio de Mesquita Filho, felicitando a eleição da Academia Paulista de Letras, em 1946, e o primeiro volume da Revista do Tribunal de Justiça, de 1903. ''''Temos também as edições sobre o Quarto Centenário e coleções quase completas de publicações como a revista Visão, de 1953 a 73. São publicações que montam um belo panorama da época, e que poderiam servir de instrumento de pesquisa'''', anota Guilherme de Arruda Camargo, que, como os outros organizadores, é colecionador há mais de 20 anos. ''''Você só pode traduzir o espírito daquela época lendo os jornais. Por isso, essa coleção é tão impressionante e pensamos que seria muito bom democratizar o acesso a ela. Se alguém compra, acaba divulgando.'''' Serviço Leilão de Memória Brasileira. Espaço Artes e Leilões. Rua Oscar Freire, 42, Jardim Paulista, 4703-2811 / 9253-8777. Hoje, a partir das 16h30