Leilão paga US$ 32 mi por telas de Picasso A casa de leilões Christie?s vendeu anteontem cinco obras de Picasso por mais de US$ 32 milhões, entre elas Mousquetaire à la Pipe, adquirida por US$ 14,6 milhões, e Femme au Chapeau, por US$ 7,7 milhões. Esta última obra, de 1971, é o maior dos retratos que produziu na etapa final de sua vida, com quase dois metros de altura. Além disso, era a principal peça da coleção privada que o diretor de cinema e também pintor Julian Schnabel mantinha em seu Palazzo Chupi, em Manhattan. O êxito do leilão contrasta com outro, realizado pela Sotheby?s na terça, que não encontrou comprador para obras de Picasso e outra de Joan Miró.