Lauretta Reloaded

Quem viveu o glitz dos anos 70 e 80 no Rio e em São Paulo se lembra dela. Lauretta era top model e veio da Martinica para dirigir o Regine''''s até decidir por uma aposentaria precoce em Arraial d''''Ajuda. Justo ela! Não durou nada e Lauretta acabou se mudando para São Paulo para tocar o Sanduíche, restô de Paulo Maluhy. Fazia também festas de arromba da Bienal com Kim Esteve. Fervida, enigmática, acabou levando sua alegria de volta para Paris no fim dos 80. Não perdeu a conexão com o Brasil. Charlô Whately, seu amigo e parceiro de cozinha, a traz de volta para um festival Créole dias 15 e 16 no Bistrô Charlô. Entre o fim dos 80 e hoje qual foi o caminho das pedras? Primeiro trabalhei numa assessoria de moda que cuidava dos ingleses. Era o começo de Vivienne Westwood, Galliano. Eu me enchi e comecei a escrever para as revistas de culinária. Em outubro vou lançar o livro Invitation Gourmand, editado pela Minerva, que é uma das mais importantes para cozinha, fotografado por Iris Sullivan, que é uma Guy Bourdain da culinária. A base do livro é como convidar e fazer os jantares com frutas e legumes da estação. E aproveitar ocasiões para fazer uns menus diferentes, como por exemplo aniversário do amante, com coisas afrodisíacas. Isso lá funciona? Se a ambiance é boa, se a temperatura do vinho e o champanhe são comme il fault, pode dar certo. Mas se você esta mal vestida, num apartamento feio... C''''est un tout. Essa relação com a cozinha tem história, não? Quando era manequim não pensava muito em cozinhar. Comprava muitas sopas Campbell''''s e tinha um armário no meu apartamento na rue du Dragon que parecia uma obra-prima de Andy Warhol. Até que comecei a namorar um rapaz, que ficou chocado com meus enlatados, desceu até a Drugstore Saint Germain e trouxe uma sacola com livros, outra com endívia e presunto e disse: ''''Vou ao cinema e volto às 21h para jantar com 8 amigos.'''' Pensei que fosse brincadeira. Mas era verdade. Peguei o livro e deu certo. No dia seguinte já estava na feira. Para o festival do Charlô o que você tem na panela? A gente vai desenvolver uma demonstração da cuisine créole, que na realidade é uma mistura de coisas asiáticas, francesas e muitas frutas e legumes tropicais. Vai ter sopa de manga verde com siri, um pato com gengibre cozido no molho de laranja e umas épices da Índia. Vai ter também um arroz creole, que é uma mistura de gengibre, cenoura e todas as ervas. Vai ter um cranberry de frutas tropicais e também um bolo de maçã sem massa, só com maças cristalizadas. Eu inventei. São 3 quilos. Bem light.