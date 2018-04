Lanny Gordin, a lenda, em show coletivo Vale repetir o velho clichê: Lanny Gordin é, sim, a lenda viva da guitarra brasileira. E mostrou que continua criativo e em grande forma ao lançar o CD Lanny Duos em março. Amanhã, a partir das 20 horas, ele divide o palco do Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141, tel. 5080-3000) com o cantor Moisés Santana, o grupo de eletrônica Axial (de Sandra Ximenez e Felipe Julian) e o baixista Dudu Lima, em evento da BM&A (Brasil Música & Artes), organização que trabalha na difusão da música brasileira no exterior. O show custa baratinho - de R$ 3 a R$ 6 - e só por Lanny já vale mais.