Lançamentos e debate em agosto no Cervantes REEDIÇÕES E CONTO INÉDITO: Além de O Poço/ Para Uma Tumba Sem Nome (R$ 44,90), novelas traduzidas por Luis Reyes Gil, a Planeta mandará para as livrarias, ainda em julho, com novo projeto gráfico, A Vida Breve (tradução de Josely Vianna Baptista), Junta-Cadáveres (tradução de Reyes Gil) e O Estaleiro (tradução de Reyes Gil), todos por R$ 44,90. As narrativas curtas do autor foram publicadas em 2007 - Os 47 Contos de Juan Carlos Onetti (tradução de Josely Vianna Baptista, R$ 45). Contudo, não há previsão de tradução para, por exemplo, Confesiones de Un Lector; Cuando Ya No Importe; Los Adioses; e Tiempo de Abrazar. Em parceria com o Consulado do Uruguai, a Planeta promoverá no Instituto Cervantes (tel. : 3897-9600), em 12 de agosto, a partir das 19h30, um debate sobre a atualidade de Onetti . Participarão da mesa-redonda: Isabel María "Litty" Onetti (filha do escritor); Liliana Reales (professora da UFSC); Ana Cecília Olmos (USP); Luis Reyes Gil; e Paloma Vidal (Unifesp). No evento, a editora lançará uma nova coleção para autores estrangeiros contemporâneos, como Mario Mendoza, Juan José Millás e Janet Frame. Curadora do espólio de Onetti, Litty doou, em março passado, à Biblioteca Nacional do Uruguai o original do conto inédito El Último Viernes (A Última Sexta-Feira). Divulgado pela revista espanhola Turia, o texto fala do contato rotineiro entre Carner, um jornalista, e Miller, um policial. Escrito nos anos 1950, em San Telmo, Buenos Aires, vai integrar o terceiro tomo das Obras Completas de Onetti.