Lançamentos de livros de três artistas A editora Cosac Naify realiza hoje, às 19 horas, na Loja das Artes da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2.073), o lançamento dos livros Célia Euvaldo, Rodri Andrade e da reedição do Manual da Ciência Popular de Waltercio Caldas, original de 1982, com texto de Paulo Venancio Filho. O livro sobre a produção da artista Célia Euvaldo tem textos de Alberto Tassinari e de Marco Mello. Já a publicação sobre os 20 anos de trajetória do pintor Rodrigo de Andrade tem textos assinados por Tassinari e por Taisa Palhares. Na sexta-feira, às 19 h, os livros também serão lançados na Livraria Travessa, no Shopping Leblon, no Rio.