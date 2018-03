Lançamentos de livros com palestra A Editora Brasiliense lança hoje, às 19 horas, na Livraria da Vila (unidade Lorena), os livros Utopia do Gosto, do professor titular de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP), Waldenyr Caldas, e Comunicação Visual, de autoria de Massimo Canevacci, professor de Antropologia Cultural e de Artes e Culturas Digitais na Universidade de Roma La Sapienza. Os autores autografarão suas obras e, além disso, será realizada no evento uma palestra da professora da Unifesp e filósofa Olgária Matos sobre os temas abordados nos livros. A unidade da Livraria da Vila fica na Alameda Lorena, 1.731. Mais informações pelo telefone 3062-1063.