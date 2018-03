Lançamentos No internato IF... - A Lume resgata para as novas gerações o clássico do inglês Lindsay Anderson que ganhou a Palma de Ouro de 1969 e virou um dos filmes emblemáticos do espírito revolucionário de Maio de 68. O título vem do poema de Rudyard Kipling e a história trata de garotos que se rebelam num internato. Malcolm McDowell é o protagonista. R$ 37,50 Na periferia LINHA DE PASSE - A Universal lança o belo filme de Walter Salles e Daniela Thomas que deu a Sandra Corveloni o prêmio de atriz em Cannes. Ela faz a mãe de quatro filhos que vivem nas bordas de São Paulo e o próprio filme constrói-se nas bordas do documentário e da ficção. Vinicius Oliveira, de Central do Brasil, é um dos garotos. R$ 39,90 No show biz BANANA IS MY BUSINESS - A própria 2001 distribui em DVD o filme de Helena Solberg sobre o mito Carmem Miranda (e as relações entre EUA e Brasil). A diretora reflete sobre a identidade brasileira. É dela Palavra (En)Cantada, outro documentário fundamental, em exibição nos cinemas, sobre a relação da música brasileira com a poesia. R$ 39,90 No faroeste COLEÇÃO SOPHIA LOREN - O preço é tão convidativo (R$ 19,90) que vale investir no DVD duplo com dois filmes que a estrela italiana fez por volta de 1960, quando era contratada da Paramount. O Escândalo da Princesa, de Michael Curtiz, é médio, mas Jogadora Infernal, o faroeste de George Cukor, é ótimo.