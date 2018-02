Lançamento do Prêmio IDEA/Brasil Ocorrerá hoje, às 19h30, na sede da Fiesp, o lançamento do Prêmio IDEA/Brasil, evento realizado pela ONG Objeto Brasil, dirigida por Joice Joppert Leal, da Rio 21 Design, capitaneada por Celso Santos. O IDEA (International Design Excellence Award) é promovido pela IDSA (Industrial Designers Society of America), organização do design americano que seleciona anualmente os melhores produtos mundiais em diversas categorias. O concurso, patrocinado pela revista BusinessWeek, pela primeira vez em sua história é levado para fora dos EUA. Em novembro será lançado o site oficial do prêmio e abertas as inscrições.