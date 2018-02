Lançamento do Acervo Mariposa Hoje, a partir das 20 horas, será lançado o Acervo Mariposa, projeto pioneiro de acervo público de vídeos de dança, na Sala Crisantempo (R. Fidalga, 521, tel. 3819-2287, entrada franca). Idealizado por Nirvana Marinho e Graziela Mantoanelli, sem fins lucrativos, o Acervo Mariposa busca fomentar e facilitar o acesso gratuito de vídeos digitalizados de dança nos moldes estabelecidos pelo Creative Commons, ferramenta de gerenciamento de direitos autorais. O projeto, que será sediado no Porto Pensarte (Al. Nothmann, 1.029, tel. 3828-2550), prevê ainda a criação de uma mini-enciclopédia wiki no site www.acervomariposa.com.br.