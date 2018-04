Lançamento de uma incomum autobiografia Hoje, a partir das 18h30, o escritor Leonídio Balbino estará autografando o livro Operário do Livro, de Leonídio Balbino, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2073, tel. 3170-4033). Autobiográfico, o livro narra a história do autor nascido em Arapiraca, Alagoas, que aprendeu a ler sozinho, somente aos 20 anos, em São Paulo, observando placas e letreiros de rua, e acabou criando sua própria editora, a Lisa Livros, que já publicou mais de 2 mil títulos. Com 320 páginas, a obra tem texto de apresentação assinado pelo escritor Antonio Olinto, membro da Academia Brasileira de Letras, que morreu no sábado.