Lágrimas e fogo de um amor eterno

A atual encenação de Romeu e Julieta devolve a essa tragédia lírica a sua pungente verdade e o frescor original que a repetição arqueológica pode roubar. Harold Bloom no ensaio Shakespeare: A Invenção do Humano lamenta quando vê "mais uma montagem inepta" da peça que, no seu entender, é a mais convincente celebração do amor romântico da literatura ocidental. Em meio a alguns tropeços, o espetáculo, com direção do inventivo Marcelo Lazzaratto, reúne um elenco bonito e caloroso em um casarão com diferentes espaços (internos e a céu aberto), cenário confeccionado e vegetação real. A própria rua e os sons da cidade estão incorporados aos acontecimentos. Não é pouca façanha se forem lembradas as versões de Antunes Filho (1984), do Grupo Galpão, de Belo Horizonte, direção de Gabriel Villela (1991) e, antes, a de Jô Soares com Regina Duarte (1969). A que está em cartaz realça a juventude dos personagens ao introduzir música e pequenas atualizações de linguagem, e reequilibra as duas partes do tema. Com frequência, o aspecto mais célebre da obra - a paixão dos adolescentes - obscurece o lado político e social relacionado às cidades Estado do século 16, governadas por clãs de mercadores e dinastias com príncipes, duques e cardeais, aqui transfigurados nos inimigos Montecchios e Capuleto. Shakespeare é sucinto, mas claro para expor o confronto de duas famílias poderosas de Verona (hoje Itália) e delinear, assim, as guerras, intrigas e crimes palacianos na contraditória Europa de grandeza e horror em que o dramaturgo viveu (1564-1616). Mundo onde o amor sincero é anomalia a ser combatida por interesses financeiros e de títulos para os quais o casamento vale como moeda de troca. O espetáculo de Lazzaratto retoma a parceria iniciada em 1999, quando ele fez a primeira experiência, no Teatro Escola Célia Helena, para a formatura de Raoni Carneiro (Romeu) e Maria Laura Nogueira (Julieta). A ideia central é a de ampliar as possibilidades de ambientes alternativos para a representação e, ao mesmo tempo, fugir aos clichês que podem terminar em melodrama. A montagem é fiel a essa busca e as instalações do Centro Cultural Rio Verde possibilitam o desdobramentos da peça em três locais. Espectador entusiasmado, o pintor Sérgio Sister - importante artista contemporâneo envolvido com novos caminhos nas artes - gostou, por exemplo, das sequências que adquirem a densidade de telas (o encenador inglês Peter Brook, em uma fase de sua carreira, reproduzia bastante esse efeito). As imagens, porém, seriam de pouca valia sem a vivacidade, o ardor do elenco. Há nele até certo exagero que a direção pode minimizar: menos gritos, menor duração das lutas. Diminuir o derramamento emocional de alguns monólogos dos protagonistas. É possível se dizer coisas poéticas ou terríveis à meia voz. Não é necessário muito barulho. Mais complicado de solucionar é a extemporânea e insustentável afetação amaneirada de alguns personagens, sobretudo Mercucio, símbolo da amizade viril entre rapazes. O papel vem abaixo com o enfoque caricato dado a ele (e Guto Nogueira demonstra ter outros recursos como ator). Felizmente, o conjunto é superior. Romeu e Julieta, da música ao vivo à integração dos participantes com a plateia no pequeno intervalo, traz um eco elisabetano, aquele tempo de William Shakespeare em que histórias tremendas se passavam diante de assistentes ruidosos tomando cerveja. A adequação de tipos e temperamentos da dupla central é comovedora. Arrastam e ganham nossas emoções a cada olhar, súplica e beijo mordido. Maria Laura Nogueira será lembrada, sempre, por sua Julieta de puro ímpeto e delicadeza. Ela e Romeu, que Raoni Carneiro faz com brilho passional, são o fogo no coração de uma peça de tons noturnos. Soma-se a eles a sólida presença de Ana Liz Fernandes, desdobrando-se em dois papéis. Há mais e não se conseguirá aqui a completa justiça a todos, de Alessandra Lia (ama), Mauro Chames e Eduardo Okamoto à sutil presença do violonista e cantor Gustavo Gallo. São os donos de um criação feliz da qual se pode cobrar muito, porque é um dos espetáculos vitais da temporada.