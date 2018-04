Lagerfeld (nem tão) confidencial ''''Posso entrar, Karl?'''' A pergunta num tom reticente abre Lagerfeld Confidentiel numa cena em que o estilista vasculha seu quarto no apartamento da rue de Lille, mostrando seus 11 iPods (é aficionado por música), pilhas de revistas e livros (só lê, desenha e fotografa), anéis e luvas (que usa para cobrir as manchas de senilidade) e golas brancas postiças (são gavetas e mais gavetas). Tal questão é a pista de que o cineasta Rodolphe Marconi - mesmo de Ceci Est Mon Corps - assina o documentário, submisso à direção do estilista da Chanel. O crédito de edição a Marie-Laure Mercier, uma das diretoras da Maison Chanel, confirma o documentário como um portrait encomendado. É filme de moda, para chanelletes e para interessados iniciados - pois não detalha que tudo se passa entre o 1.º e o 6.º arrondissement de Paris, o hábitat do estilista -, que conhecem algo do universo de Karl, obscuro até Alice Drake escrever Beautiful Fall (uma boa leitura) sobre a cena da grande mode. Marconi passou dois anos filmando o cotidiano de Lagerfeld, resumido em 88 minutos, em que détendue e sempre cercado por uma entourage masculina, Karl faz questão de frisar sobre sua homossexualidade, naturalmente aceita aos 12 por incentivo de sua mãe, que lhe dizia que sexo é como cor de cabelo ''''uns tem branco, outro preto''''. Ele conta: ''''Ela podia parecer um tipo frio, mas era, como se diz hoje em dia, cool. Fazia seus amantes de escravos e me dizia para prestar atenção em minha maneira de vestir porque se fosse abordado sexualmente por algum alemão, a culpa seria toda minha. Simples. Se fosse hoje em dia as pessoas estariam presas a assédio sexual.'''' No filme, Karl atesta que moda é um métier injusto, efêmero e perigoso; conta que ama desenhar, porém não tem paciência para pregar uma barra. Mostra que o poder da Chanel vem de estratégias de imagem extremamente calculadas. Mostra sua proximidade a princesas, age como rock star e diz detestar pessoas que dizem não se encaixar nesse ou naquele universo. À medida que os anos passam, o estilista parece incorporar os maneirismos e a fala ácida de Gabrielle Chanel (veja no YouTube Chanel parle de mode), que ele assume ter ressuscitado ao entrar para a maison em 83. Lagerfeld Confidentiel - que tem trilha cool com Charles Silongs, Casey Spooner e James Murphy, que você ouve amanhã à 0 h na ''''Rádio Eldorado'''' - terá sessões extraordinárias no Iguatemi FilmeFashion, antes da estréia oficial da Europa em 10 de outubro. Amanhã às 16h30 e sábado à 0 h.