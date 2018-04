Ladrões levam obras de Monet e Brueghel Vários homens encapuzados e armados invadiram ontem o museu de Belas Artes de Nice, na região sudeste da França, e roubaram pelo menos quatro quadros: dois do holandês Pieter Brueghel, um do britânico Alfred Sisley e outro do francês Claude Monet, de acordo com informações fornecidas pela polícia. Os ladrões, cujas as identidades permanecem desconhecidas até o momento, apareceram pouco depois do meio-dia na parte central do museu, cuja entrada é gratuita no domingo. Não foram divulgadas informações sobre o valor nem os nomes das obras.