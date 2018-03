Laços do Olhar Em cartaz somente até dia 10, é uma boa miscelânea de obras que promovem o diálogo entre as criações do Brasil e do Japão. Com curadoria de Paulo Herkenhoff, a mostra une erudição e ousadia. Serviço Laços do Olhar. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, tel. 2245-1900. 11h/20h (fecha 2.ª). Grátis. Até 10/8