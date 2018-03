Laboratório na cozinha

Uma pipeta de verduras, um tubo cheio de legumes, um frasco de carnes diversas, um balão de vidro repleto de frutas pouco conhecidas, azeite no conta-gotas, temperinhos na proveta, espátulas e funis para o preparo. Misture uma pitada de um com uma porção do outro, leve ao fogo e espere os ingredientes reagirem. Da panela de ensaio, vão saltar receitas criativas e deliciosas preparadas pelos melhores chefs do Brasil e do exterior. Está começando o Paladar - Cozinha do Brasil, um laboratório gastronômico onde chefs, degustadores e palestrantes é que vestem o jaleco de cientistas. O evento, que acontece de quinta a domingo (4 a 7 de junho), é o maior ponto de encontro de estilos culinários do Brasil. Realizado pelo Estado em parceria com o Grand Hyatt, ele vai reunir cozinheiros e experts em comida e bebidas, entre elas vinhos, cafés, cervejas e cachaças. Um coquetel no dia 4, às 20h, inaugura a programação que terá aulas, degustações e jantares, tendo como elemento central os sabores nacionais. Nesta festa de abertura, petiscos e bebidas preparados por chefs como Ana Soares e Laurent Hervé, entre outros (R$ 120 por pessoa), dão uma mostra do que virá. Ao todo, 29 chefs e 13 especialistas em bebidas e alimentos vão dar aulas e degustações - a eles, somam-se os convidados especiais da programação do Grand Hyatt. Um projeto que cresce a cada ano, visto que, na versão inaugural em 2006, apenas Alex Atala, Mara Salles e Edinho Engel faziam parte da equipe - e eles continuam nesta edição. É sempre uma oportunidade de intercâmbio de chefs consagrados, quituteiros e profissionais com as mais diversas formações e conhecimentos. Neste ano, essa característica permanece, mas com a participação enriquecedora de grandes cozinheiros estrangeiros - não apenas os já radicados no país, que, para nós, já são brasileiros. Mas também de grandes nomes internacionais. Estão chegando os espanhóis Andoni Luis Aduriz (do Mugaritz, no País Basco) e Oriol Rovira (do Els Casals, na Catalunha) e o italiano Massimo Bottura (da Osteria Francescana, em Modena). Eles fazem parte de uma lista que inclui ainda Carla Pernambuco, Helena Rizzo, Rodrigo Oliveira, Alain Poletto, Claude Troisgros, Roberta Sudbrack, Nelsa Trombino, Jerônima Barbosa e outros grandes nomes. Entre os estreantes, que não participaram do evento de 2008, estão Ana Cláudia Frazão, chef e pesquisadora do Recife; Bernard Twardy, cozinheiro francês radicado em Fortaleza; e, de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Conde Aquino e Dona Brazi, com produtos e pratos do Rio Negro. A ideia é que os chefs exponham seus conhecimentos, troquem experiências com os colegas, investiguem produtos e técnicas nacionais, aprendam sobre os ingredientes regionais e mostrem receitas. E o melhor é que o público poderá ver bem de perto este grande laboratório de gastronomia. PALADAR COZINHA DO BRASIL Quando: de 4 a 7 de junho Onde: Grand Hyatt São Paulo. Av. das Nações Unidas, 13.301, Brooklin. Ingressos: (11) 2838-3222 e www.ingressorapido.com.br Inf.: www.paladardobrasil.com.br e paladardobrasil@hyatt.com.br