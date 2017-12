Labirinto de cinco sentidos à luz de Manoel de Barros

O toque, a escuta, o olhar. O peso do corpo, a vontade de estar no lugar do outro, ou até mesmo de ser o outro. A busca pela transcendência dos cinco sentidos humanos é um dos pilares que sustentam a nova coreografia que a Cia. 2 do Balé da Cidade de São Paulo estréia hoje, Meta-Sensoriais, dirigida cenicamente por Mariana Muniz. O local escolhido para as cinco apresentações que mostram até quarta-feira (com exceção da segunda-feira) é bem incomum: a cúpula do Teatro Municipal. Tanto os bailarinos da companhia como Mariana vêm, há algum tempo, estudando os princípios da eutonia, prática criada e desenvolvida pela alemã Gerda Alexander nos anos 40, que promove a consciência corporal e visa a harmonizar o tônus muscular - sua relação com os ossos, com a pele, com o sangue. ''''Acho que toda essa pesquisa tem tudo a ver, inclusive, com a cúpula do Municipal, onde toda a estrutura está exposta. A idéia do espetáculo e o local de apresentação, portanto, casam muito bem'''', diz Mariana, que justamente hoje vai se formar, após três anos de estudos, no curso técnico da Associação Brasileira de Eutonia. O processo de montagem de Meta-Sensoriais foi guiado por um poema do mato-grossense Manoel de Barros, contido na obra Livro Sobre Nada (Record), que foi apresentado a Mariana pelo bailarino Raymundo Costa, um dos sete integrantes da Cia. 2. A primeira estrofe, de imensa potência, diz assim: ''''Prefiro as máquinas que não servem para funcionar/Quando cheias de areia, de formiga e musgo/Elas podem um dia milagrar flores/(os objetos sem função têm muito apego pelo abandono).'''' ''''Esse poema me emocionou muito e acabou estabelecendo uma conexão entre o início e o fim dessa jornada, ainda que não apresente uma trama narrativa'''', revela a diretora. Uma figura solitária é quem recebe o público no início do espetáculo e tenta reverter esse quadro de nítido abandono. Ela sugere uma troca de experiências sensoriais a começar pelo simples toque, que ao longo do espetáculo será transformado em movimentos mais acelerados que beiram a agressão - qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. ''''Num determinado momento, todos os bailarinos irão se encontrar e a dança vai nascer a partir da pressão, como se um quisesse entrar dentro do outro. É o que eu chamo de incorporação mútua.'''' O espaço vai funcionar como um labirinto: dividido em meia dúzia de ''''nichos'''' rodeados por cadeiras, a platéia acompanha dentro de cada um deles o desenrolar de uma cena. Os próprios bailarinos serão os responsáveis pela condução dos espectadores de um ''''nicho'''' a outro, munidos de pequenas lanternas. A Cia. 2, formada em 1999 por bailarinos com mais de 40 anos que buscam através de novos estímulos sempre se reinventarem e compartilharem com o público suas inquietações, estará com a agenda cheia durante todo o próximo ano, ao lado do Balé da Cidade de São Paulo. O motivo são os 40 anos da companhia que nasceu como clássica e que desde 1974 desafia o olhar contemporâneo com coreografias ousadas. Serviço Meta-Sensoriais. Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/n.º, Centro, 3222-8698. 6.ª, sáb., 3.ª e 4.ª, 21 h; dom., 20 h. R$ 10. Até 28/11