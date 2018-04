Labirinto aberrante

Data estelar: Mercúrio e Netuno em oposição, a Lua começa a crescer no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na nave Terra a alma de nossa humanidade se acostumou a ficar presa no labirinto que ela mesma criou entre a língua e o coração, labirinto esse cujos muros são feitos de desejos espúrios, e cada curva e beco sem saída resultado das mentiras que foram ditas e sustentadas por tempo demais. A alma de nossa humanidade está presa nesse labirinto, onde a dignidade foi reduzida a uma palavra oca, sem sentido, fato insultante à própria natureza cósmica, assim como também a todas as pessoas que fizeram sua parte para detonar esse labirinto e, mesmo ocupando lugares aparentemente sem importância, dignificam suas famílias, trabalhos e amizades com atitudes plenas de significado e espírito. Esse labirinto é uma aberração que, do cosmo, não merece compaixão. ÁRIES 21-3 a 20-4 Ninguém poderá fazer por você o que é de sua inteira responsabilidade. Com certeza, seria ideal receber ajuda, de modo que as coisas sejam mais fáceis e prazerosas, mas este não parece ser o espírito do momento atual. TOURO 21-4 a 20-5 O mistério é vital, pois sua vida faz parte do infinito, uma dimensão que, aos olhos humanos, causa assombro, na melhor das hipóteses, e terror, na pior. Contudo, você faz parte do infinito, você é infinito, por isso o mistério é vital. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Abandone imediatamente toda e qualquer tentativa de controlar os acontecimentos, porque no momento atual uma onda cósmica varre sua vida, provendo com oportunidades misteriosas, como é próprio do Universo. Para que, então, controlar? CÂNCER 21-6 a 21-7 A urgência é absolutamente artificial, produzida pela ansiedade, que dá péssimos conselhos. De fato, não é necessário decidir nada ainda, você não precisa ceder ao apelo do espírito de aventura, nem tampouco preservar a segurança. LEÃO 22-7 a 22-8 Este é um daqueles momentos em que um novo destino começa e, por isso, entra em crise tudo que vinha sendo processado, como se perdesse importância. De fato, o mais importante da atualidade é fazer o possível para iniciar novos empreendimentos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Como explicar o que você sente? Como traduzir em palavras o que perturba você intimamente? No momento, isso continuará impossível, mas isso não significa que você deva desistir; porém, tenha cuidado com o que diz. Melhor mesmo será calar. LIBRA 23-9 a 22-10 Sua alma precisa de bons amigos, pois reconhece que esta é a verdadeira segurança que a protegerá contra todo e qualquer mal. Por isso mesmo é que a busca de amizades deve ser o mais pura possível, desprovida de segundas intenções. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A preguiça é um pecado mortal para você na atualidade, pois o tempo é propício a você abrir muitas portas, empreender muitos caminhos, sem que necessariamente se vejam resultados imediatos, o que, de fato, alimentaria a preguiça. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Se você quiser conduzir seus passos com mestria, pergunte-se o tempo inteiro: o que é necessário imediatamente? A necessidade é a mãe do destino, tudo é guiado por ela, tudo que acontece, deixa de acontecer ou que acontecerá é produto da necessidade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 A melhor maneira de se livrar de uma pessoa que ofende é perdoá-la, pois isso faz com que você passe por cima dela. O intuito de um insulto é abaixar o nível da situação, e se você o eleva, anula com isso a intenção maligna. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O que é um milagre? Um acontecimento que, de tão magnífico, terá de ser considerado sobrenatural? Por acaso toda sua existência entre o céu e a Terra não é um milagre? A beleza de nosso planeta não é a expressão de um milagre? PEIXES 20-2 a 20-3 Você tem seus planos e projetos particulares, o Universo em que você existe também é a expressão de um plano. O plano maior mexe com seus planos particulares e você mexe as peças disponíveis. Tudo funcionando em perfeita coreografia.