La Hoya atrai mais turistas Em forma de um gigantesco anfiteatro, o centro de esqui La Hoya, em Esquel, na Província de Chubut (Argentina), está sendo, aos poucos, descoberto pelos brasileiros. A cada ano, o número de turistas do País cresce 30%. Sua infra-estrutura não deixa nada a desejar (detalhes no site www.turismo.gov.ar). Oferece 24 pistas, sendo a maioria para iniciantes e esquiadores de nível intermediário, 11 meios de elevação, guarda-esquis, loja de aluguel de equipamentos, área para recreação infantil e escola de esqui. Tem até um snow park, para quem já encara manobras e saltos mais radicais. Lá, a neve é presença garantida com a ajuda de canhões. Os hotéis ficam um pouco distantes, na pequenina cidade, a cerca de 15 quilômetros das pistas. Por ali, há poucos, porém bons, restaurantes, lojas e bares. Mas o comércio não é forte. É bom levar produtos de uso pessoal de casa. Para mudar de ares, tire um dia para conhecer o Parque Nacional Los Alerces. ESTRUTURA Altitude base: 1.350 metros Número de pistas: 24 Meios de elevação: 11 Máquina de neve: sim Snowboard: sim Heliski: não