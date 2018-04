Klapisch e a geografia afetiva de uma cidade

Cédric Klapisch visitou Rio e São Paulo, integrando a recente delegação que veio ao Brasil para o 2º Panorama do Cinema Francês. Aqui, ministrou um workshop na ECA, a Escola de Comunicações e Artes da USP. A atividade ocorreu pela manhã, após a projeção de Paris para os estudantes. O longa estreia hoje na cidade. Klapisch conversou naquela tarde com o repórter do Estado, pouco antes de regressar à França. Apesar da correria, estava animado. Adorou a garotada da USP - "Eles não estavam interessados em discutir conceitualmente o cinema. Fizeram perguntas práticas, que se referiam basicamente a como faço meu cinema." Klapisch, de 47 anos, tornou-se conhecido no Brasil com O Gato Sumiu. Parecia já uma preparação para seu retrato de Paris, vista pelos parisienses, várias histórias que se misturam para revelar a cidade que é chamada de ?luz?. Uma preparação? Por que, pergunta? Quem conhece minimamente Paris e já circulou pela Bastille, percebe imediatamente que a topografia da cidade interessa ao diretor. O gato sumiu não é só sobre a garota que procura seu gato desaparecido. É sobre as pessoas e o bairro, o próprio ?arrondissement?. Paris tem essa mesma preocupação em situar os personagens no espaço urbano. "Que bom que você percebeu. Às vezes é mais fácil o olhar estrangeiro captar o que a gente omite porque está sempre debaixo de nossos olhos. Paris nasceu de uma pesquisa que acredito ter sido acurada. Para contar as histórias cruzadas desses parisienses, pesquisei não apenas suas vidas, mas o espaço. Mesmo que não seja Paris, Je t?Aime, a relação do personagem com seu bairro era fundamental. O Quartier Latin, Montmartre. Esses lugares são um pouco míticos para espectadores de todo o mundo." O diretor admite que não viu Paris Je t?Aime, um pouco para não ser influenciado. Depois, foi esquecendo. Seu filme também é episódico, mesmo que as histórias se articulem numa narrativa única. "O mundo mudou e hoje, sob o signo da internet, as coisas estão mudadas. Acho que esse mosaico reflete mais o que é o mundo." O repórter observa que esse método de soltar a câmera entre vários personagens era próprio de Robert Altman. Klapisch é crítico - "Seu cinema era maior do que o meu." Como foi a montagem do elenco? "Romain (Duris) tinha de estar presente. Já o dirigi em O Gato Sumiu, O Albergue Espanhol e Bonecas Russas. Escrevi para Fabrice Luchini e Juliette Binoche. Para muitas das histórias, já tinha o elenco em mente."