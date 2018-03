Kirk Douglas em cartaz em peça biográfica O retorno aos palcos de Kirk Douglas com Before I Forget, um show em tom de comédia sobre sua própria vida, não deixa dúvidas sobre sua "atitude e energia inconfundíveis", afirmou a revista The Hollywood Reporter. Douglas, "com um encantamento irresistível e um agudo senso de humor" conta sobre sua experiência no cinema em peça que estreou na sexta-feira, no Teatro Kirk Douglas, de Culver City, Los Angeles. O ator, que sofreu um derrame nos anos 90 e teve como sequela um defeito na fala, conclui o show com alguns sinais de cansaço, mas dá uma lição de vida sobre sua origem humilde.