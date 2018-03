Kirk Douglas é caubói do asfalto em seu filme favorito Vencedor de um Urso de Ouro especial de carreira, em Berlim, o veterano Kirk Douglas surpreendeu meio mundo. Tendo trabalhado com os maiores diretores - Stanley Kubrick, Vincente Minnelli, King Vidor, Otto Preminger, Howard Hawks etc, em obras que fizeram história no cinema -, ele selecionou como seu filme preferido um neo-western creditado a um modesto artesão. Mas que filme! Sua Última Façanha é a imperdível atração de hoje do Telecine Cult, às 22 horas. Escrito pelo lendário Dalton Trumbo, Sua Última Façanha tem direção de David Miller. No começo dos anos 40, ele realizara um belo Billy the Kid, com Robert Taylor, e mais tarde faria uma ficção política que deu o que falar, O Assassinato de Um Presidente, sobre Kennedy, o que mostra que não era o ?artesão? típico (no sentido de pouco ambicioso). Kirk Douglas faz um caubói contemporâneo, do asfalto, fugitivo da cadeia. Ele vive segundo velhos códigos de comportamento, mas o mundo mudou. John Ford e Sam Peckinpah foram os grandes críticos dessas mudanças no próprio western. David Miller levou o desajuste para os anos 60. O filme é muito bom. Pode não ser o melhor trabalho do ator, mas você vai entender porque ele o ama tanto.