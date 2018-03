Kirk Douglas Existe um western para cada momento representativo da conquista do Oeste. Pense nos pioneiros, a guerra com os índios, a chegada do trem, do carro. Homem sem Rumo, às 14h25 no Telecine Cult, trata daquele momento em que a propriedade se consolida no território que até há pouco era selvagem. Kirk Douglas faz o pistoleiro individualista em choque com as cercas de arame farpado que começam a delimitar seu espaço mítico de liberdade. A ?civilização? está vencendo, mas ela é carregada de violência. Jeanne Crain faz a rancheira que tentará manipulá-lo numa disputa por poder. O rei Vidor criou belas personagens femininas. Jeanne é uma dessas mulheres fortes que ele amava, mas a perspectiva é masculina. Douglas é poderoso em cena.