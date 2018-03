Katia Canton faz palestra hoje no CCBB A crítica e professora Katia Canton realiza hoje, às 19 h, palestra gratuita sobre arte e contos de fadas como parte da programação da exposição Era Uma Vez... Arte Conta Histórias do Mundo, que está em cartaz até domingo no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e da qual ela é curadora. No encontro, Katia falará sobre sua trajetória profissional, em que une arte e criação literária, e discutirá conceitos em torno dos contos de fadas, campo do qual ela é especialista. Para participar da palestra é necessário retirar senha na bilheteria do CCBB, que fica na Rua Álvares Penteado, 112. Mais informações pelos tels. 3113-3651 e 3113-3652.