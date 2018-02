Katia Canton faz palestra em projeto do MAM A curadora Katia Canton ministra hoje, das 16 às 17h30, a palestra As Potências da Arte Contemporânea na Marquise do MAM, no Parque do Ibirapuera. O evento faz parte do projeto Recriando o Vidro do MAM, dentro da programação complementar ao Panorama da Arte Brasileira, em cartaz no museu. A artista Debora Muskat realizou uma grande aranha com embalagens de vidro, que estará no local para ser incorporada ao debate. Ainda como parte do projeto, o setor educativo do museu promove, até amanhã, oficinas gratuitas de plástica livre e de produção de instrumentos musicais a partir de vidro e materiais recicláveis.