Kapuscinski desvenda mistérios do Oriente Recém-formado em 1955, Kapuscinski disse ao seu editor que gostaria de viajar para fora de seu país, Bielorússia. O jovem repórter foi parar na Índia. Cativado, ele descobriria o trabalho de sua vida - passou a compreender o mundo em toda a sua multiplicidade. Dos rituais do nascer do sol em Persépolis até a performance de Louis Armstrong diante de uma multidão em Cartum, no Sudão, Kapuscinski aponta detalhes de um mundo não-ocidental, sob seu olhar sem preconceitos. O companheiro de suas viagens: As Histórias de Heródoto. Enquanto estava na China, Polônia, Irã ou Congo, era o "pai da História" que o ajudava a compreender os eventos e a encontrar histórias onde elas não necessariamente existiam.