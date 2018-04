Kafka para os tempos instáveis

Olhar atento para o ator Paulo Goya que evolui na fachada do Mars, a diretora Eliana Monteiro fala sobre Kastelo, sua primeira direção-solo no Teatro da Vertigem. À medida que disseca conceitos vai deixando claro que o palco suspenso na fachada do Sesc não foi escolha aleatória, mas intrinsecamente ligada ao objetivo de levar à cena problemas que afetam homens e mulheres na sociedade contemporânea marcada pelo medo e pela instabilidade. "É difícil falar do nosso tempo porque estamos todos no olho do furacão. Eu tenho a sensação de estar sempre em trânsito, de um lado para o outro, vendo a vida passar num fluxo, sem me misturar plenamente com ela. A gente faz milhares de coisas ao mesmo tempo, vive ?conectado?, e não consegue estar nem dentro de nós mesmos", diz Eliana. Na dramaturgia de fragmentos de Sérgio Pires não há a pretensão de apontar caminhos, mas sim a de sugerir conexões. Não por acaso, Roberto Audio interpreta um documentarista que busca organizar imagens e dar-lhes sentido. O grupo pesquisou vários estudos de autores que se debruçaram sobre a chamada ?sociedade do controle?, na qual o poder é exercido pelo atravessamento de nossa subjetividade: nossos objetivos pessoais são coincidentemente os mesmos requeridos pelas instâncias de poder. Não por acaso, o público se acomodará dentro do prédio. O ponto de vista do espectador será semelhante ao do motorista que, de dentro de seu carro, fala ao celular. A camada que importa para a compreensão, ou conexão, remete ao desejo de inserção, e sua impossibilidade, essencial para a manutenção do fluxo desse movimento. Numa das cenas já delineadas no ensaio de Kastelo acompanhado pelo Estado, Marçal Costa é um homem que se submete a uma massacrante entrevista de emprego. Quanto mais tenta se ?adequar? ao que imagina ser a atitude esperada dele, mais impenetrável se torna o ?castelo? corporativo. Por outro lado, é devastador o efeito da ?inserção? na entrevistadora vivida por Denise Janoski. "A gente perde o controle, quer um GPS para se sentir seguro, mas ele assegura exatamente o quê?", indaga Eliana Monteiro. O carro pode até ser um castelo inacessível para quem vende bugigangas no farol, porém o seu condutor caminha apressado rumo ao que considera a sua conquista. "Como o personagem K., a gente faz tudo para entrar no castelo, corre todos os riscos para estar inserido", diz Eliana. Evidentemente, há diferenças entre a sociedade na qual viveu Kafka e a nossa era digital. Antes, o poder era demarcado por território e exercido do alto de uma torre. "Ele se antecipa de certa forma ao transferir para os habitantes da aldeia o controle sobre K." Não por acaso, o conceito de ?desterritorialização? dissecado pelo filósofo Peter Pál Pelbart em aulas acompanhadas por Eliana, foi a primeira inspiração para criar Kastelo. "Agora, não há mais um castelo. São muitos, numa rede difusa de poder, e autogerenciamos nossas metas. A gente tem a falsa impressão de que é livre, mas o chip já está dentro." Bem-humorado, o grupo ainda ironizaos próprios castelos, num ato de ?esquizocenia? da atriz Luciana Schwinden. Pela primeira vez no Vertigem, Antonio Araújo assina apenas como ?apoio artístico ao projeto?. Que ele exerce a distância, da Alemanha, onde ministra um curso de teatro contemporâneo a convite da Universidade de Gissen. Trajetória Do Grupo 2008 A ÚLTIMA PALAVRA É A PENÚLTIMA: Primeira direção de Eliane Monteiro no Vertigem é já intervenção urbana em passagem de pedestres de São Paulo. Mas criada em parceria com a Cia. Zikzira e o grupo Lot. 2007 HISTÓRIA DE AMOR (ÚLTIMOS CAPÍTULOS): O que era para ser apenas leitura cênica desse texto do francês Jean-Luc Lagarce ganhou contornos de encenação híbrida e aberta a múltiplas interpretações. 2006 BR3: Até agora a mais radical e grandiosa montagem do Vertigem e a primeira a tratar diretamente de problemas brasileiros. Encenada no Rio Tietê, num percurso de 4,5 km, sobre barcos e nas margens. 2000 APOCALIPSE 1.11: O presídio servia de palco para essa peça que encerrou a trilogia bíblica e, como todas do Vertigem, foi criada pelos atores em sala de ensaio, desta vez com texto final de Fernando Bonassi. 1995 O LIVRO DE JÓ: Vários hospitais serviram de palco nas muitas temporadas desse espetáculo que tinha texto de Luis Alberto de Abreu e levava a compartilhar a dor, os embates e a libertação do protagonista. 1992 O PARAÍSO PERDIDO: Com dramaturgia de Sérgio Carvalho, abre a trilogia bíblica ao tomar como tema a queda e o desejo de reencontro com o divino. Provoca polêmica ao fazer de palco a Igreja Santa Ifigênia.