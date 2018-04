Juventude Fama e juventude são dois desejos que acompanham o ser humano desde sempre, mas que hoje tomaram proporções descontroladas. E eles andam juntos, com suas promessas de aceitação total, de ausência de repressão social, de permanência eterna no "paraíso sensorial da infância" a que se referiu Kurt Cobain em seu bilhete de suicídio. Pergunte a uma criança hoje o que quer ser no futuro e muitas responderão, em vez de astronauta ou oceanógrafo, "famoso". Assista a qualquer "reality show" e verifique o comportamento pueril daqueles corpos siliconados e dietéticos, iludidos com uma perfeição que, todos sabemos, não existe e não dura. E qualquer pessoa ou obra considerada mais "séria" tende a ser descartada, desdenhada ou então mastigada para consumo rápido. O número de filmes e livros baseados em HQs não me deixa mentir. Michael Jackson era um sinal desses tempos. Dançarino brilhante, que misturou o funk de James Brown, o soul de Marvin Gaye e o break das ruas, elogiado até por Fred Astaire, e autor de canções memoráveis, desde I Want You Back nos tempos de Jackson Five até Billie Jean e Beat It, ele começou a morrer musicalmente quando entrou em Neverland em 1988. O parque de diversões foi o cemitério de sua originalidade; em vez de Peter Pan, virou Pedro Bó. Fundamental como foi para a história do videoclipe, sua preocupação com a imagem tirou sua aptidão para o som. Passou a ser assunto por suas esquisitices, como pendurar um filho na janela, e por acusações de abuso infantil; e por ter modificado o rosto como se quisesse fazer de si mesmo um boneco, com pele de cera, nariz miúdo, expressão de Mickey desamparado. Não por acaso sua morte causou um revival de sua música. Ela estava sumindo atrás do autor, como de fato pertencesse a outro século. A agonia das celebridades de uns tempos para cá dispensa exemplos. Mas leia a biografia de Renato Russo por Carlos Marcelo, O Filho da Revolução (Agir), que infelizmente se concentra na fase de Brasília. Na esteira da abertura democrática, ele passou a exaltar uma liberdade individualista que depois tentou contrariar ao criar canções como Que País É Este?. Tal contradição o angustiava, como quando se irritava com os adolescentes que pediam para tocar uma música triste como se fosse passatempo. Suspeito que essa foi uma das razões para J.D. Salinger sumir do mapa depois do sucesso em que se converteu seu O Apanhador no Campo de Centeio. O livro é dramático, tão crítico da hipocrisia adulta quanto da fuga juvenil, mas virou panfleto. No entanto, como mostra Jon Savage nesse interessantíssimo A Criação da Juventude (Rocco), o adolescente é uma invenção do século 20, não dos anos 60 ou 70. Ele conta, por exemplo, o efeito do jazz ao fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918; a formação de gangues na Londres imperial, ou de movimentos como a Juventude Hitlerista; o preconceito contra os velhos entre os fãs de Rodolfo Valentino; e o boom do teenager - sob comando da América, daí os termos em inglês - a partir do fim da Segunda Guerra, em 1945. Vitalidade e negativismo, abertura e autodestruição: ele mostra todos os paradoxos típicos do período hormonal que começa aos 13 anos e termina cada vez mais tarde. A grande questão, claro, é como canalizar a energia adolescente que não seja em idolatria histérica e/ou violência suicida, ainda mais numa era em que envelhecimento soa como a própria morte. A fama não é caminho para a libertação plena; é, ao contrário, muito mais castradora do que se imagina. Em meio a tantas grandes frases sobre o assunto, para não falar de outros livros como o esplêndido Juventude, de Conrad, penso na de Bernard Shaw: "A juventude é uma coisa maravilhosa. Pena que seja desperdiçada com os jovens." O pior é que agora ela está sendo desperdiçada até por quarentões e cinquentões. É preciso um bocado de maturidade para aproveitar o melhor da juventude. UMA LÁGRIMA Para Pina Bausch, coreógrafa alemã, morta aos 68 anos. A dança ampliou seu luto na semana, e Pina Bausch também tratou muito dos instintos primitivos do ser moderno. Mas nela os tempos variavam, os movimentos angulosos eram muitas vezes agressivos, anticlássicos; os bailarinos rompiam com o programa e faziam gestos cotidianos e andavam sem "técnica" com grandes efeitos dramáticos ou abstratos. O resultado em alguns momentos era cansativo ou hermético, como naquela repetitiva Cravos, que vi no Rio em 1997, mas Bausch foi a tradução mais perfeita da música dissonante de Stravinski, Bartók e seguidores. E também sabia ser lírica, fez Kurt Weill e fado português e foi usada por Almodóvar no melodrama Fale com Ela. Revolucionou como poucos a dança na segunda metade do século 20. LETRAS E LISTAS Escrevi na semana passada: "Acredito que haja pelo menos dez grandes livros para você ir direto ao que de melhor se fez nas letras brasileiras. São eles Brás Cubas e Dom Casmurro, de Machado, Grande Sertão: Veredas, de Rosa, Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, O Ateneu, de Raul Pompéia, Os Sertões, de Euclides da Cunha, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, São Bernardo, de Graciliano Ramos, e os melhores poemas de Drummond e Cabral. Depois leia os outros de Machado, Rosa e Graciliano. E só então siga adiante." Foi uma chuva de emails com a pergunta "E o que vem em seguida?" e sugestões. Bem, aí se pode ir para Minha Formação, de Joaquim Nabuco, Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre, Macunaíma, de Mario de Andrade, João Miramar, de Oswald, Legião Estrangeira, de Clarice Lispector, Fogo Morto, de José Lins do Rego, o teatro de Nelson Rodrigues, as crônicas de Rubem Braga, as memórias de Pedro Nava e os poemas de Augusto dos Anjos, Cruz e Sousa, Manuel Bandeira e Vinicius de Moraes. Leia então algo de Jorge Amado e Erico Verissimo, nossos best-sellers mais satisfatórios. Dos contemporâneos, não perca Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo, Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, Dois Irmãos, de Milton Hatoum, e a poesia de Gullar. Num plano mais avançado, descubra depois Cyro dos Anjos, Dyonelio Machado, Otto Lara, Antonio Callado. Eis um curso completo de literatura brasileira em 50 volumes... CADERNOS DO CINEMA Fui ver Mulher Invisível, de Cláudio Torres, sem grande expectativa. E assim tem que ser. O filme usa a beleza de Luana Piovani como isca e o talento de Selton Mello como leme. O roteiro flui bem, apesar de entregar bem cedo a solução do enredo, coisa que detestam que um crítico faça (já o trailer nos contava que Luana é produto de sua imaginação e que a vizinha menos atraente seria a substituta real), e apesar de não ser produção de grande apuro técnico o público se diverte muito. É bobo, sim. Selton segura. DE LA MUSIQUE Elvis Costello volta ao country em Secret, Profane & Sugarcane, trabalhando de novo com T. Bone Burnett, o mesmo de Almost Blue. Pode-se reclamar que Costello fica saltando de gênero em gênero, mas este é um daqueles em que se dá melhor - e é de espantar que um inglês vá tão bem nesse estilo "bluegrass", rural, das margens do Mississippi. E sua marca maior está em tudo que faz, marca que a meu ver são as letras. Quando ele canta com Loretta Lynn "I wonder if you feel the same/ I felt the chill before the winter came", ou diz em Hidden Shame que "é fácil ser forte quando você sabe que a acusação é falsa", ou chama uma canção de How Deep Is the Red?, ou joga com palavras como "tippling tinctures and reciting scripture", ironiza a religião e a fidelidade, ou homenageia Bing Crosby em Changing Partners - nesses momentos você sabe que só Tom Waits é seu páreo verbal. POR QUE NÃO ME UFANO Neste país do oito-ou-oitenta, agora parece que o jornalismo não tem um corpo de conhecimento, com um roteiro de técnicas para aprender e leituras para fazer; do outro lado, o corporativismo invoca engenharia e medicina, como se fossem exigências equivalentes. O melhor sistema, adotado na maioria dos países, é o da formação como especialização: estuda-se uma disciplina como história, letras, economia, sociologia ou qualquer outra, depois se faz um ou dois anos de jornalismo, principalmente para tomar contato com as diversas modalidades de prática e conhecer os grandes autores da área - tarefa que as faculdades por aqui não costumam realizar. Na semana retrasada, por sinal, participei com Matinas Suzuki de um debate sobre jornalismo literário em Cuiabá. Antes do início, meia dúzia de estudantes e jornalistas pediram para registrar um protesto contra o fim da obrigatoriedade do diploma. Permissão concedida, protesto feito. E o que aconteceu em seguida? Quase todos foram embora, desinteressados de discutir o que é um texto autoral, as contribuições técnicas de um John Hersey ou Gay Talese, os problemas brasileiros no gênero, o jornalismo cultural, etc... Ainda bem que havia muitas outras pessoas interessadas que encheram a sala. O leitor cada vez mais sabe que não existe só um tipo de jornalismo.