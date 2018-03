Juvenal Pereira realiza ensaio sobre bambus Sob curadoria de Tobias May, o fotógrafo Juvenal Pereira expõe a estética, a forma e o conjunto do bambuzal no ensaio Bambu, Bambusa, Bambual, com vernissage de abertura hoje, das 14 às 17 horas, na Edição Pocket (Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 567, tel. 3097-0068). "Ao longo de duas décadas, o fotógrafo documentou o bambu, o que resultou em inúmeras imagens que selecionamos e reunimos para esta exposição. Alguns trabalhos são predominantemente estéticos, enquanto outros nos trazem a visão fotojornalística do artista", afirma o curador. A mostra conta com dez fotografias no formato 64 cm x 44 cm.