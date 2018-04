Jurados foram bem abrangentes no Rio

A solidariedade entre os artistas e o desejo de reverenciar destaques da nossa música - "independentemente de modismos ou vendagem", como disse seu criador, José Mauricio Machline - venceram a falta de recursos e o Prêmio de Música Brasileira, ex-TIM, foi realizado na noite de quarta-feira, no Rio, como nos últimos 22 anos. A premiação, que só aconteceu porque todos os apresentadores e artistas envolvidos trabalharam de graça, por amizade a Machline,não é considerada a mais abrangente do País à toa: saíram com troféus nas mãos Zabé da Loca (revelação), Maria Alcina (CD e cantora de canção popular), Áurea Martins (de MPB) e Leci Brandão (de samba). Aos 85 anos, a pernambucana Zabé (Isabel), tocadora de pífano que viveu por 25 anos dentro de uma loca (gruta) na Paraíba, e foi "descoberta" em 2003, estava tão contente que dançou no palco. Curioso ganhar como revelação. Leci Brandão chorou de emoção. Maria Alcina estava extasiada: "Eu sempre via o prêmio pela televisão e pensava como seria bom estar aqui!" Alguns dos vencedores:na de MPB, Milton Nascimento e Jobim Trio, pelo CD Novas Bossas, sendo Milton o melhor cantor; na categoria pop rock, Lenine (cantor e CD) e Paula Toller (cantora); na categoria DVD, Pros Que Estão Em Casa, de Toni Platão. A canção escolhida foi Uma Prova de Amor, gravado por Zeca Pagodinho, de Nelson Rufino e Toninho Geraes. Zeca levou ainda o troféu de melhor cantor e CD de samba. Apresentada por Fernanda Montenegro, Marcello Antony e Aloísio de Abreu, a noite foi de homenagem à cantora Clara Nunes, cujo repertório foi lembrando em números musicais.