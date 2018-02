Júpiter ingressa em Aquário

Data estelar: Júpiter ingressa no signo de Aquário; a Lua é Vazia até as 13h47, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade é infeliz apenas porque resiste a assumir seu lugar no Universo, reconhecendo seu papel e fazendo sua parte na infinita coreografia cósmica. Essa atitude não resulta de falta de informação ou incentivo, mas por pura teimosia. Felizes são os humanos que se maravilham com o esplendor das pequenas coisas e detalhes, porque são como as crianças, vivendo cada momento com intensidade, permitindo-se a surpresa que a mágica realidade evoca. Infelizes são os humanos que pensam ter visto tudo, que se curvaram à desconfiança e ao desamor e, cinicamente, se dedicam a fazer parte dessa normalidade em que a cobiça desmesurada conduz ao abismo da ignorância. Felizes os que compreendem e perdoam. ÁRIES 21-3 a 20-4 As falhas de comunicação provocaram distúrbios bastante graves no passado recente e remoto. Porém, tudo muda e se as pessoas se dispusessem, elas também poderiam mudar e melhorar, mas, que garantia poderia dar-se a esse respeito? TOURO 21-4 a 20-5 Perdoar os adversários não é meramente um ato de amor emocional, mas decorrente do reconhecimento de que, sem eles, sua alma não teria visto a oportunidade de corrigir o rumo e continuar progredindo da melhor forma possível. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Tome a iniciativa, engula o medo e tome a iniciativa. Você nunca saberá o que poderia ter acontecido sem tomar a iniciativa. O medo é real, não dá para disfarçá-lo, mas dá para engoli-lo e tomar a iniciativa a despeito dele. CÂNCER 21-6 a 21-7 A melhor forma de complicar tudo será continuando com a atitude de deixar para depois o que poderia ser cumprido imediatamente. O tempo deve ser seu amigo e conselheiro, não um obstáculo que perturba e tumultua. LEÃO 22-7 a 22-8 Fisicamente, as pessoas são as de sempre, mas espiritualmente não são mais as de antigamente, elas mudaram e, surpreendentemente, para melhor. Talvez você também tenha mudado para melhor, talvez você as enxergue de outra ótica. VIRGEM 23-8 a 22-9 Sonhos, dramas e ilusões, tudo deve ser deixado para trás. Parece impossível? Por acaso, você acha melhor agarrar-se a sonhos que a realidade já provou serem impossíveis de realizar? Melhor deixá-los para trás e abraçar uma nova causa. LIBRA 23-9 a 22-10 Deixe-se carregar pelo espírito da alegria, porque ele é puro o suficiente para proteger você contra qualquer perigo ou adversidade. Com certeza, há motivos de apreensão e ansiedade, mas esses, hoje pelo menos, não devem falar mais alto. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Alegria é a forma mais subversiva de expressão, porque contraria a onda de medo que as notícias veiculadas pelos meios de comunicação oficial se ocupam em disseminar. Você quer melhorar e mudar o mundo? Transpire alegria. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Um passo de cada vez para não atropelar nem causar tumulto. O entusiasmo é real e verdadeiro, mas a possibilidade de realizar o que essa virtude propõe ainda está longe do que seria concretamente possível. Um passo de cada vez. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Gostar de tudo e querer demais seria, inevitavelmente, ficar a ver navios. Melhor você adotar um foco mais consistente para os seus desejos e quereres, de modo que tudo proceda com mais eficiência e menos perda de tempo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Respire fundo, respire com a profundidade do Universo. Afinal, sua presença é feita da mesma natureza do Universo e, por isso, comunga no infinito e também com todas as potencialidades que podem ser transformadas em realidades. PEIXES 20-2 a 20-3 O seu brilho pessoal se alimenta da forma com que você toma atitudes firmes. Porém, quando a firmeza se converte em teimosia, esse brilho desaparece sem deixar atrás de si rastro nenhum. Firmeza e teimosia são duas coisas diferentes.