Júpiter e Netuno em conjunção Data estelar: Júpiter e Netuno em conjunção; a Lua cresce no signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra o véu que separa a realidade física da abstrata, feita da matéria dos sonhos, se rompe velozmente, provocando experiências para lá de exóticas nos humanos medianamente abertos à Vida. Se por um lado tais experiências alimentam a inteligência e confortam o espírito, por outro provocam tormentos inusitados, porque as pessoas se sentem, dia a dia, mais e mais desencaixadas nas suas famílias, nos relacionamentos, trabalhos e afazeres. Formalmente, nada mudou, mas intimamente tudo é diferente. Agora só falta avisar à civilização de que ela precisa ir embora para dar lugar a um outro estado de coisas. Quem esperar que esta transição seja tranquila desconhece, ou finge desconhecer, que os humanos preferem agarrar-se ao mal desconhecido do que a um bem que viriam a conhecer depois. ÁRIES 21-3 a 20-4 Esta é a hora da verdade, que destaca a ambiguidade das palavras com que as pessoas exaltavam seus atributos e ocultavam seus defeitos. Neste momento, valerá quem tiver coragem de errar e, depois, consertar os erros cometidos. TOURO 21-4 a 20-5 Ainda que emocionalmente haja sentimentos ambíguos, uma coisa é certa: será melhor esperar para colocar em marcha as decisões tomadas. Agora seria prematuro demais, inclusive porque algumas situações vão se definir por si mesmas. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Coisas acontecem para que você mude os planos e estratégias. Por isso, quanto mais você resistir às inevitáveis mudanças, mais e mais coisas continuarão acontecendo para perturbar seus planos até você decidir refazê-los. CÂNCER 21-6 a 21-7 Agora sua alma atingiu o momento em que as coisas revelam suas verdadeiras naturezas. A verdade nua nunca será fácil de administrar, porque a maior parte do tempo nossa humanidade prefere mentiras bonitas em vez de duras verdades. LEÃO 22-7 a 22-8 O relacionamento perfeito está disponível a quem se atrever a tentar conquistá-lo. Porém, como relacionamento é um assunto nada pessoal, não adianta só uma das partes pretendê-lo, todos devem desejá-lo. Aí começa o problema. VIRGEM 23-8 a 22-9 Ainda que você arme milhões de estratégias, todas serão desmontadas quando alguém tomar atitudes espontâneas. Creia, isso vai acontecer. Por isso, melhor seria que você também começasse a agir com mais espontaneidade. LIBRA 23-9 a 22-10 Os desejos se transformaram em aspirações e estas se transformaram em perspectivas de obras que podem e devem ser realizadas. Este é um momento importante de evolução, nada se compara a esta perspectiva. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Este é o fim, mas também é um novo começo. Considere este momento de sua vida como uma divisória de águas. Até aqui veio seu passado, agora começa seu futuro. Abençoe tudo que aconteceu, abra os braços para o que está por vir. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O sentimento de realização não é o objetivo em si mesmo, mas o ponto de partida para novas aventuras e estratégias. Pense nisso sempre, de modo que a preguiça não invada o lugar que deveria ser ocupado pela atividade. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Os recursos necessários aparecerão, você não deve se preocupar nesse sentido. O que você deve fazer é ocupar sua mente e coração na elaboração dos melhores planos possíveis para que tudo ande dentro das normas de correção. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Neste tempo louco, loucas decisões são mais eficientes do que as ortodoxas. Agora só falta alguém se atrever a tomar essas loucas decisões e, inclusive, assumir que não haverá apoio para essas de nada nem de ninguém. PEIXES 20-2 a 20-3 Hoje é um daqueles dias em que fica comprovado que a felicidade é um estado da alma independente das circunstâncias, flui de dentro para fora, é uma maneira de enxergar as coisas do mundo, a despeito de nada ter mudado.