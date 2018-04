Juliette hot chick A Mallory Knox de Oliver Stone em Natural Born Killers, a emancipação aos 14 anos autorizada pela corte americana, histórias de rehab e a indicação para o Oscar por Cabo do Medo fizeram pop o rosto de Juliette Lewis. Há dois anos ela canta rock e virá ao Brasil para o TIM Festival. De New Jersey ela fala sobre The Licks - e fará o Em Cena amanhã, na Eldorado. O protótipo de mulher-padrão ''''desejável'''', lindinha e inofensiva, é tudo o que você e sua música não são... Eu, como performer, me interesso pela complexidade das emoções dos seres humanos com toda a sua vitalidade. Rock''''n''''roll para mim é celebração, desafio e tudo de mais criativo que eu possa fazer nessa mídia. É por isso que muitas das músicas de Four on the Floor falam de desejo? Gosto de escrever metáforas, brincar com ritmo e palavras. Hot Kiss é só uma música sobre saudades do meu homem. Get up é isso: sobre o sonho de formar uma banda. E Inside the Cage, sobre perder a sanidade. São formas de desejo. Foi a cientologia que ajudou a encontrar a sua? Ela me ajudou a enfrentar medos. Desde que fiquei famosa tinha ataque de pânico entre muita gente. Aí encontrei a frase ''''Vá lá e confronte''''. L. Ron Hubbard escreveu muitas coisas que acho auxiliadoras. Do cinema para a música, qual foi o caminho? Gostava de drama, mas aquilo nunca me completaria. Não sabia por onde começar até que um amigo perguntou ''''que m... você está fazendo com suas letras?'''' Fiz 30 anos e pensei: é agora ou nunca. Escrevi 5 músicas (entregou a PR que fez Pink ter certa projeção) e montei a banda. Como sou forte, não é uma completa democracia. Escolhi músicos, que coloco nos trilhos. O que cada um deles tem de melhor? Tom Moris é meu braço direito. Temos gosto similar e compomos com boa química, como em todo For on the Floor. Todd Morse tem escrita psicodélica. Meu baterista Ed Davies é incrível e toca maravilhosamente os sons de David Grohl (do Foo Fighters, que gravou as baterias do novo disco). Meu outro guitarrista acaba de partir para carreira-solo. Tenho no lugar alguém provisório. O som é rock. Quem a influencia? Acho que rock é um pouco de tudo. Gosto de Tom Petty, Nina Simone, Billy Holiday, Tina Turner, Patti Smith, PJ Harvey. Ela é a rainha. Cantar músicas dela em Strange Days foi então um lance... Uma loucura. Uma palavra para descrever Vodoo Child de Hendrix... Cheio de trovão. É como uma tempestade que vem e varre tudo. Cheio de poder e beleza.