Julia Roberts, mãe de Ryan Reynolds?

Para o espectador brasileiro, que não faz muita diferença entre Chicago e Dallas, a diferença de paisagem talvez seja irrelevante, mas foi o que bastou para que a crítica dos EUA caísse matando sobre o longa Um Segredo Entre Nós, que o diretor norte-americano de ascendência asiática Dennis Lee adaptou do poema semi-autobiográfico Fireflies in the Garden, de Robert Frost. É mais um filme sobre família. Ryan Reynolds faz escritor cuja mãe morre num acidente de carro provocado por seu pai. Na infância, Reynolds foi a vítima preferida desse pai autoritário e agora descontou escrevendo um livro que expõe os podres da família. É curioso que Julia Roberts, que normalmente poderia ser a leading lady do ator, faça sua mãe. O filme desenrola-se em duas épocas, para desvendar todos esses segredos ocultos. Integrando a competição do Festival de Berlim, em fevereiro, recebeu críticas neutras. Pelo menos do ponto de vista da atriz foram injustas. Julia Roberts tem um de seus melhores papéis como a mãe que tenta proteger o filho da violência paterna. Serviço Um Segredo Entre Nós (Fireflies in the Garden, EUA/2008, 99 min.) - Drama. Dir. Dennis Lee. 12 anos. Cotação: Regular