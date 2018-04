Juiz nega ação contra teatro de dança

Na segunda-feira, o Diário da Justiça publicou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou extinto o processo (sem exame do mérito) no qual o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) impetrava mandado de segurança contra a construção do Teatro de Dança de São Paulo. O sindicato considerava que a contratação do escritório suíço Herzog & De Meuron Architekten AG teria sido feita de forma ilegal, sem licitação, e pedia a anulação do ato. O juiz considerou que a única forma de se pedir a anulação do contrato seria uma ação civil pública, e não um mandado de segurança. Também ponderou que a ação do sindicato só aconteceu meses após a celebração do contrato, e que não inclui a empresa contratada - o escritório suíço. A ??decisão não aceitou o argumento de que a elaboração do projeto por profissionais estrangeiros colocaria em risco o interesse da categoria profissional representada pelo sindicato, ou o interesse público. O sindicato também reclamava falta de acesso ao processo administrativo, mas o governo justificou alegando que os documentos estavam de posse do Tribunal de Contas do Estado, daí o atraso. O juiz cita em sua decisão jurisprudência do STJ, que exige, para o cabimento do mandado de segurança, "que o direito postulado seja do próprio impetrante, e que a concessão da segurança lhe traga benefício direto". A Assessoria de Imprensa do Sinaenco informou ontem que o sindicato vai recorrer da decisão, e também pretende promover uma ação civil pública contra o Estado. No processo julgado esta semana, o governo do Estado argumenta que a contratação dos suíços sem licitação se deve ao fato de que são notórios especialistas no desenvolvimento de projetos de "natureza singular", e cita suas credenciais, que incluem o monumental estádio poliesportivo de Pequim, apelidado de Ninho do Pássaro. O sindicato alegou que o governo não exibiu o processo administrativo que resultou na contratação do escritório, o que impossibilitaria que fosse verificado se se encaixava mesmo na condição de obra de "natureza singular". Já o governo informou que só após os estudos preliminares e as desapropriações seria possível definir a natureza do projeto. Em janeiro, a Secretaria de Estado da Cultura assinou contrato de R$ 3.171.432,88 com o escritório suíço para os estudos iniciais. No primeiro semestre deste ano, os arquitetos trabalharam na elaboração de estudos preliminares da concepção do novo Teatro de Dança de São Paulo. O projeto tem previsão de ser concluído em 2010 e terá um investimento total de R$ 300 milhões. É o maior projeto da secretaria para o biênio 2009-2010, em frente da Sala São Paulo, na Luz, parte de um complexo cultural com três teatros, num terreno de 19 mil m² no Centro. O novo Teatro de Dança tende a ser um lance decisivo para a erradicação da Cracolândia, como é conhecida a região vizinha à Luz, em São Paulo, insegura por conta da presença de usuários de crack e outras drogas. No prédio, já funcionou uma rodoviária e o Shopping Luz. O escritório Herzog & De Meuron, que ganhou o prêmio Pritzker (o mais prestigioso da arquitetura) em 2001, é muito disputado internacionalmente. Este ano, a galeria Tate Modern, de Londres, informou a contratação dos suíços para fazer uma ampliação em forma de pirâmide no seu edifício, às margens do Rio Tâmisa.