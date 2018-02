Judd Apatow escancara em comédia sua própria família

Antes de responder à primeira pergunta sobre sua comédia Ligeiramente Grávidos, que estréia hoje no Brasil, o diretor Judd Apatow (O Virgem de 40 Anos) tira da bolsa uma barra de chocolate enorme. Sentado em um quarto de hotel em Santa Mônica, Califórnia, ele nem conseguiu dar a primeira mordida quando sua mulher, Leslie Mann, abre a porta, tira a barra de suas mãos, a parte ao meio e diz: ''''Você está de regime, nem pense em comer tudo. Boa entrevista.'''' A cena, presenciada por um grupo de jornalistas do mundo inteiro, não constrangeu o diretor. Afinal de contas, muito de sua intimidade foi exposta de propósito em Ligeiramente Grávidos. E não é por menos: no filme, sua mulher, Leslie, e as duas filhas pequenas, Iris e Maude, vivem mãe e filhas de verdade e improvisam diálogos inspirados na própria rotina da família. E como Apatow ficou atrás das câmeras, entrou em seu lugar Paul Rudd como o pai da família. ''''Não fiquei preocupado em expor minha família, e pouco me importa se minhas filhas vão levar a sério ou não a vida artística'''', diz Apatow, num estilo descontraído bem diferente de sua mulher, que quando questionada sobre os palavrões que as garotinhas falam, ficou toda temerosa. ''''Vocês acham que pegou pesado? Ai, sei lá, no começo eu resisti em colocar minhas filhas lá, mas percebi que aquilo não era um mundo tão distante delas. Um dia desses eu encontrei a minha filha mais velha pesquisando a palavra ''''assassinato'''' no Google. Fiquei apavorada, mas não tem como evitar esse tipo de coisa'''', disse Leslie. Bebendo da fonte que o consagrou - a série cômica Freaks and Geeks e a comédia O Virgem de 40 Anos -, Apatow recrutou novamente parte dos atores de ambas produções, como Paul Rudd, Seth Rogen, a mulher Leslie e o ator Martin Satt. ''''Fiz uma lista de coisas que eu gosto e odeio na minha mulher para entender meu personagem. Ela me ajudou na tarefa'''', brinca Paul Rudd, que ficou famoso como o marido de Phoebbe (Lisa Kudrow) na série televisiva Friends. ''''Nem me venha falar daquela série. Nunca me senti confortável nela, porque ela era um sucesso esmagador, chega a ser esquisito até. As pessoas me viram mais na série do que em todos os trabalhos da minha carreira juntos'''', comenta Rudd. Previsto para ser seqüência de O Virgem de 40 Anos, Ligeiramente Grávidos acabou ganhando vida própria porque Apatow queria explorar mais o talento de improvisação do ator Seth Rogen. ''''É bizarro andar nas ruas e ver que há alguém vendendo um filme com minha cara feia na frente'''', brinca o ator, que fez a Fera em uma adaptação teatral da história da Disney, A Bela e a Fera. Ao lado de Katherine Heigl (Grey''''s Anatomy), Rogen vive Ben, um pós-adolescente sem planos para a vida, que vive com quatro amigos ainda mais irresponsáveis - o negócio deles é passar um dia carregando um site que pretende ser uma enciclopédia virtual de todas as cenas de sexo já exibidas no cinema. Katherine vive Alison, a irmã de Debbie (Leslie Mann). É repórter do canal E!, que, para comemorar uma promoção, vai a uma boate com a irmã e acaba passando uma noite com Ben. Algumas semanas depois, descobre que ficou grávida porque o rapaz se esqueceu de usar camisinha. A partir de então, ambos passam a lidar com os problemas básicos de uma gravidez inesperada - encontrar o melhor obstetra -, além de tentar deixar Ben mais familiar com a família de Alison e conviver com seus amigos que se recusam a crescer. ''''Foi fácil contracenar só com homens que te ficam enchendo a paciência, porque meus irmãos eram impiedosos comigo. Me chutavam e minha mãe dizia ''''larguem ela'''', com um copo de martini na mão'''', conta Katherine Heigl. Apatow - que acaba de produzir uma comédia escrita e estrelada por Seth Rogen, The Pineaple Express, ainda sem data de estréia no Brasil - diz que confia muito no poder de improvisação do elenco. ''''O roteiro não era fechado. Recebia com grande agrado as improvisações e piadas desses rapazes malucos'''', diz Apatow, que vem resgatando em Hollywood alguns aspectos do estilo blue comedy - em seu filme, por exemplo, além das cenas esquisitas de sexo, há uma seqüência de um bebê saindo da mãe que deve causar náusea em vez de risos em parte do público. Uma dica: espere até os créditos finais, que são apresentados mostrando fotos de todo o elenco e equipe técnica de quando eram bebês.