Jovens talentos brasileiros são descobertos na Holanda

Celso Antunes, atual titular do Groot Omroepkoor, o coro da Rádio da Holanda, e professor de regência coral na Haute École de Musique de Genebra, esteve em São Paulo, há poucas semanas, dirigindo um concerto da Camerata Fukuda, da qual também é o titular. Nas apresentações, de que participam a soprano brasileira Kátia Guedes, que reside na Alemanha, o mexicano Diego Espinoza (berimbau), e o holandês Helenus de Rijke (violão), serão executadas as obras premiadas.

Desenhos para Iberê, do paulistano Alexandre Lunsqui, residente em NY; Dois Pássaros Mecânicos e uma Gaiola Melancólica, do mineiro Antônio Celso Ribeiro; Brasilessência, do paulista Fred Carrilho; Choro de Estamira, do baiano Paulo Rios Filho; Inutensílios II, do paulistano Rodolfo Valente; Tecendo a Manhã, do mineiro Sérgio Freire; e Eschweilera Ovata, do paulista Tadeu Taffarello, ilustram a variedade de caminhos trilhados pela música atual do País. Misturando elementos da vanguarda a ingredientes tonais ou a empréstimos vindos da música popular, essas sete obras atestam a diversidade de interesses e formas de expressão de nossos jovens compositores.