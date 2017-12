Jovem beija quadro e é multada Uma jovem foi multada por deixar uma marca de batom em um quadro do pintor norte-americano Cy Twombly exposto na Coleção Lambert em Avignon, no sudeste da França. Ela vai ter que pagar 1.500, além de prestar 100 horas de serviço comunitário. O dinheiro será entregue ao artista, que processou Rindy Sam declarando-se ''''horrorizado'''' pela atitude da jovem - ela beijou um de seus quadros, totalmente branco, deixando nele a marca de seus lábios. Em sua defesa, Rindy afirmou estar chateada com o incidente e disse apenas que sua intenção ao dar o beijo foi demonstrar seu ''''amor à arte''''.