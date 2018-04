José Saramago despede-se de seu blog O escritor José Saramago despediu-se dos leitores de seu blog, Caderno, no qual expressava quase que diariamente, desde o dia 15 de setembro de 2008, artigos com suas opiniões e reflexões pessoais. No post Despedida, o autor justifica o adeus pela preparação de outro livro. Saramago aproveitou para convidar os internautas à leitura de seu novo romance, Caim, que será lançado em outubro. Compilados recentemente, os artigos do Caderno refletem o espírito crítico do autor, algo que não agradou, por exemplo, a Silvio Berlusconi, que se negou a publicar uma versão italiana por causa das críticas que recebeu de Saramago.