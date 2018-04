Jornalistas de fora premiam Estômago O já superpremiado Estômago, de Marcos Jorge, ganhou quatro troféus da Associação dos Correspondentes de Imprensa Estrangeira no Brasil, anteontem: melhor filme, diretor, roteiro e ator (João Miguel). Sandra Corveloni, de Linha de Passe, ficou com o de melhor atriz. O documentário escolhido foi Condor, de Roberto Mader. O prêmio de fotografia foi para Mauro Pinheiro Jr., por Linha de Passe; o de trilha sonora, para Marisa Monte, por O Mistério do Samba; o júri popular, que pôde assistir aos concorrentes de graça, no CCBB do Rio, escolheu Condor como seu preferido. O homenageado da noite foi o diretor Domingos Oliveira.