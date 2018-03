Jornalista vê a vida como uma série de descobertas Emergency Neil Strauss Harper 418 págs., R$ 54,84 O mundo é um lugar onde ocorrem ataques terroristas, desastres naturais, colapsos econômicos e crises familiares. O que fazer com essa realidade, pergunta Neil Strauss (1969), jornalista norte-americano que colabora com a Rolling Stones e o New York Times? Aceitar os fatos ou transformar a vida numa aventura cheia de descobertas? Com o mesmo estilo das obras que o consagraram, como The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists, Strauss propõe que os leitores aprendam a ser donos de si mesmos, apesar das normas de conduta que os uniformizam. Para provar que a mudança é possível, Strauss ficou três anos viajando pelos EUA e se virando como podia por onde passou.