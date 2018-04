Jornalista reúne textos de temática diversificada Seleção Natural traz 25 ensaios de Otavio Frias Filho publicados entre 1986 e 2008. Nascido em 1957 e diretor de Redação do jornal Folha de S.Paulo desde 1984, ele aborda em seu novo livro temas variados: cinema, literatura, jornalismo, política, ciência e teatro (arte de seu particular interesse: Frias Filho é também dramaturgo, teve quatro de suas peças encenadas e chegou a lançar um volume de textos que escreveu para o palco, Tutankaton). A diversidade de assuntos da coletânea encontra um ponto de convergência: o questionamento da passagem do tempo para os integrantes de uma geração que, hoje, anda na casa dos 50 anos e viveu alguns dos acontecimentos mais importantes da história brasileira.