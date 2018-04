Jornada de Passo Fundo anuncia Arriaga A organização da 13ª Jornada de Literatura de Passo Fundo confirmou novos nomes na programação do evento, que ocorrerá de 26 a 30 de outubro. Na abertura, palestra com o holandês Wim Veen. No dia 27, o convidado será Marcello Dantas, diretor artístico do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. O evento promete como principal atração o cineasta mexicano Guillermo Arriaga, diretor de Amores Brutos, 21 Gramas e Babel: no dia 28, falará sobre a relação entre cinema e literatura. O último dia vai contar com a presença do italiano radicado na Espanha Carlo Frabetti. Mais informações em www.jornadadeliteratura.upf.br/2009.