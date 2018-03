Jornada ao futuro de Star Trek traz fim de ideologias

Não haverá mais utopias no espaço sideral. Ou pelo menos não há na nova versão do futuro imaginada pelo diretor norte-americano J.J. Abrams para a célebre novela de ficção científica Jornada nas Estrelas (Star Trek). Com lançamento mundial previsto para 8 de maio, a franquia manteve seus personagens e ícones já clássicos do universo pop, como a espaçonave USS Enterprise, mas mudou em relação a seu conteúdo, criando um paradoxo: ao recontar a juventude do capitão James T. Kirk e de seu oficial de comando, Spock, a nova versão abandona suas ideologias. Em lugar do Homem redimido, há dilemas da vida real em seus protagonistas. O desafio de renovar a série, um cult para seus milhões de fãs incondicionais, os trekkies, foi empreendida por dois dos produtores mais badalados da TV e do cinema norte-americano atuais. Abrams e Damon Lindelof, criadores da série Lost, decidiram submeter suas visões de futuro ao grande público. Se não é sombria, a receita também não é marcada pelo romantismo da versão clássica. A solução, encontrada por não fãs - nenhum dos membros do elenco e da produção se diz um trekkie - é destinada a agradar aos seguidores de sempre, sem abrir mão de novos admiradores. Criada nos anos 60 pelo roteirista e produtor de TV Gene Roddenberry, a franquia de ficção científica dos estúdios Paramount agregou legiões de fiéis ao longo de 40 anos. Nada menos de seis séries televisivas e de dez filmes para o cinema foram produzidos no período, sem contar romances, jogos de videogame e toda sorte de gadgets que exploram a marca Star Trek. Seu sucesso de público, por vezes traduzido em boa recepção de crítica, foi apostar na projeção de um futuro "pós-apocalíptico" para a humanidade, no século 23. Até lá, o Homem não apenas teria dominado a tecnologia, como a que permitiria a viagem espacial na velocidade da luz, mas - o mais importante - teria dominado a si mesmo. Roddenberry idealizou um universo utópico, no qual a Terra integraria uma Federação dos Planetas. O ser humano, então, teria superado seus próprios vícios e fraquezas, erradicando as doenças, a miséria, o racismo, a intolerância, a guerra, e seduzindo-se pelo altruísmo. Embora não negue essas informações, nada disso está presente no filme de Abrams. Os jovens descritos em Star Trek não demonstram a fé no outro, mas sim a preocupação com si mesmos. "Você pode encontrar várias metáforas ao longo da história, como o terror, o medo, o risco de destruição do planeta", ressalvou o diretor, respondendo ao Estado em uma das entrevistas concedidas pelo elenco do filme em Paris na quarta-feira. "Mas nosso foco é outro: dois personagens em busca das melhores versões de si mesmos, dois jovens perdidos, um rebelde, outro dividido." O rebelde é James T. Kirk. Interpretado por Chris Pine, um ator de TV com breves passagens por séries como E.R. e Six Feet Under, o novo capitão tem a missão de substituir no imaginário do público o celebrizado por William Shatner. No longa, Kirk ainda é um aspirante a oficial, um jovem intempestivo e desorientado pela morte heroica do pai, ocorrida após 12 minutos como comandante de uma espaçonave. O dividido é Spock, encenado por Zachary Quinto, o Sylar de outra série de ficção, Heroes. Ele, aliás, rouba a cena da nova versão como filho de uma terráquea e de um "vulcaniano" (nascido no planeta Vulcain) que, exortado a sepultar suas emoções em favor da razão absoluta, vive um conflito de personalidade. Semelhante no físico, no gestual e no temperamento a seu predecessor, Leonard Nimoy - com o qual contracena, em uma boa sacada do roteiro, que também joga com viagens no tempo -, Quinto empresta magnetismo, se é que é possível, a seu personagem. Ele eclipsa de tal forma Kirk que nem mesmo a mocinha do filme, a encantadora Uhura (Zoe Saldana), sucumbe aos ares de James Dean do capitão, preferindo as orelhas pontudas e a sobrancelha esquisita de Spock. Entretanto, a fórmula do "novo" - Star Trek já havia tentado outro recomeço, em 1987, com The Next Generation - não é nova. Explorar a juventude dos heróis, ou suas fases de pré-afirmação como tais, foi o que, entre tantos outros roteiristas, fez George Lucas ao relançar a série Star Wars no fim dos anos 90. O filme de Abrams tem bons e maus momentos: a preservação dos personagens centrais da série, a rivalidade inicial entre Kirk e Spock, o humor eficiente e o abandono das ideologias são predicados. A superficialidade da história, talvez efeito colateral do fim das utopias, a atuação (literalmente) inexpressiva de Eric Bana como o vilão sem sal Nero e o ar Guerra nas Estrelas do roteiro são defeitos capazes de desagradar a todos - trekkies ou não.