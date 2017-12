Johansson grava obra de Tom Waits Considerada uma das atrizes mais sensuais de Hollywood, a norte-americana Scarlett Johansson vai flertar com a música: ela terminou as gravações de seu primeiro álbum - Anywhere I Lay My Head, que terá versões para músicas originalmente lançadas pelo cantor Tom Waits, além da inédita, Song for Jo, segundo a revista Billboard. Johansson, de 23 anos, chamou o cantor David Bowie para atuar em duas faixas. O disco também terá a participação de Nick Zinner, guitarrista da banda Yeah Yeah Yeahs. Ela decidiu gravar a obra de Tom Waits, que aprovou, por achar ''''suas melodias belas e sua voz diferente''''.