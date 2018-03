Jogo dramático na zona de rebaixamento Um texto inédito do pernambucano radicado em São Paulo Paulo Jordão - autor da peça A Claque cuja montagem dirigida por Fernando Neves, encerrou temporada ontem no Teatro Ruth Escobar e reestréia dia 9 no Teatro da Aliança Francesa - será lido amanhã, às 21 horas, no Espaço das Artes. Onze Bolas e Um Jogador revela diferentes facetas dos jogadores durante uma partida entre dois times ameaçados de rebaixamento. A peça terá leitura dramática dirigida por Graça Berman seguida de debate mediado por Renata Pallotini. O Espaço das Artes fica na Rua Domingos de Moraes, 1.497. A entrada é franca.