João Gilberto vai a festival de jazz na Espanha Jamie Cullum, João Gilberto, James Taylor e Carla Bley são algumas das atrações da 44ª edição do Festival de Jazz na cidade espanhola San Sebastián que, em um ano de cortes por causa da crise econômica, com um dia a menos, ainda vai receber lendários como Randy Weston, Roy Haynes, Hank Jones e Abdullah Ibrahim. Animal Collective, Dave Douglas, Brad Mehldau, Joe Lovano, a orquestra Buena Vista Social Club, The Bad Plus, Black Joe Lewis e The Honeybears e Pitingo completam a lista dos artistas que participarão da próxima maratona musical, prevista para ocorrer entre os dias 22 e 26 de julho.