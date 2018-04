João Donato autografa disco em livraria Nesta quarta-feira, o compositor e pianista João Donato participa da noite de autógrafos de seu novo disco Donatural, a partir das 19 horas, na Livraria Saraiva MegaStore, do Shopping Higienópolis. Lançado pela gravadora Biscoito Fino, o álbum marca o início das comemorações dos 75 anos de vida e 60 de carreira de Donato, com participações de Gilberto Gil, Joyce, Leila Pinheiro, Ângela Ro Ro, Emilio Santiago, Marcelo D2 e Marcelinho da Lua. As músicas, todas de autoria de Donato, haviam sido gravadas em 2005 e lançadas em DVD em um registro ao vivo. O endereço da livraria é Av. Higienópolis, 618, tel. 3662-3060.