Jerry Lewis volta às telas em filme indie Mais de um quarto de século depois, o veterano comediante Jerry Lewis, de 83 anos, vai voltar às telas no papel principal de uma produção independente, Max Rose, com roteiro e direção de Daniel Noah. O Rei da Comédia (1983), de Martin Scorsese, foi o último filme protagozinado pelo ator, que teve seu auge nas décadas de 1950 e 1960. Nos anos 1990, fez pequenas pontas em outras produções. Max Rose conta a história de um viúvo que recorda os principais momentos de sua vida, para tentar desvendar certos mistérios de seu casamento e de sua família. As filmagens começam no segundo semestre, em Los Angeles.