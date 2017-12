Jeff Koons lançará coleção de bolsas com Louis Vuitton

O artista americano Jeff Koons e a marca de luxo Louis Vuitton lançarão no fim de abril uma coleção de bolsas estampadas com cinco quadros de grandes mestres, incluindo a famosa Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, anunciaram nesta terça-feira, 11, ao jornal francês Le Figaro.

"Gosto de testar todas as possibilidades criativas da arte. Existe, segundo minha opinião, uma diferença entre design e arte. A arte tem um sentido, um objetivo por trás da origem do conceito", explicou ao jornal o artista, que já colaborou com o grupo LVMH, ao qual a Louis Vuitton pertence, com uma caixa para a marca de champanhe Dom Pérignon.

As estampas escolhidas procedem da série Gazing Ball, de Jeff Koons, apresentada em Nova York no fim de 2015 e que mostra quadros clássicos ampliados como um cartaz com uma bola de cristal azul à frente.

"Em minha série Gazing Ball, a esfera azul é como o universo, um símbolo de generosidade que reflete tudo em 360º e que te diz que está no espaço e no tempo. Não a utilizei nas bolsas, já que o monograma cintilante e as letras brilhantes do nome dos pintores bastam para estabelecer esta conexão com o exterior", explicou Koons.

Nas bolsas, mochilas e peças de couro da coleção aparecerão, além de La Gioconda, The Tiger Hunt, de Peter Paul Rubens, Girl with a Dog, de Jean-Honore Fragonard, Campo de trigo com corvos, de Van Gogh, e Marte, Venus y Cupido, de Tiziano.

A coleção será apresentada na noite desta terça-feira no museu do Louvre e começará a ser vendida em 28 de abril nas 450 lojas da Louis Vuitton.